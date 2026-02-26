Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum"

Rolleri için bedenini zorlamasıyla tanınan Oscar’lı oyuncu Christian Bale, yeni filmi The Bride! için yaşadığı süreci anlattı. Yıllarca tehlikeli diyetler ve ağır fiziksel dönüşümlerle gündeme gelen Bale, bu kez fiziksel değil zihinsel olarak sınandığını söyledi.

52 yaşındaki oyuncu, filmde Frankenstein’ın canavarını canlandırıyor. Bale, role hazırlanmak için her gün tam 6 saat makyaj koltuğunda hareketsiz oturmak zorunda kaldığını ve bunun kendisini “neredeyse delirtecek” noktaya getirdiğini itiraf etti.

Oyuncu, yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

“O kadar uzun süre kıpırdamadan otururken içimde biriken çaresizliği atmak için her gün çılgınlar gibi çığlık atıyordum.”

SET EKİBİ TOPLUCA ÇIĞLIK ATTI

Bale, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda saç ve makyaj ekibiyle birlikte her gün “ilkel bir çığlık terapisi” yaptıklarını da açıkladı. Oyuncuya göre bu durum zamanla sette bir bağ kurma ritüeline dönüştü.

Başarılı oyuncu “Kapıları açıyorduk ve insanlar çığlık attığımızı duyuyordu. Sonunda yaklaşık 30 kişi makyaj karavanına koşup bize katılmaya başladı” dedi.

ROL İÇİN 28 KİLO VERMİŞTİ

Her ne kadar bu kez fiziksel bir değişim gerekmese de Bale’in kariyerinde ekstrem dönüşümler önemli bir yer tutuyor. Ünlü oyuncu, The Machinist filminde uykusuz bir fabrika işçisini canlandırmak için dört ayda yaklaşık 28 kilo vermişti.

Günde yalnızca 200 kalori alarak ton balığı konservesi, bir elma ve sade kahveyle beslendiğini açıklayan Bale, o dönemde iştahını bastırmak için sigara da içtiğini itiraf etmişti.