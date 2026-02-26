MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum"

Christian Bale, Maggie Gyllenhaal imzalı “The Bride!” filmindeki rolü için her gün 6 saat makyaj yaptırdığını ve sette “çığlık atacak noktaya geldiğini” açıkladı. Ünlü oyuncunun en zor dönüşümü bu oldu.

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum"

Rolleri için bedenini zorlamasıyla tanınan Oscar’lı oyuncu Christian Bale, yeni filmi The Bride! için yaşadığı süreci anlattı. Yıllarca tehlikeli diyetler ve ağır fiziksel dönüşümlerle gündeme gelen Bale, bu kez fiziksel değil zihinsel olarak sınandığını söyledi.

52 yaşındaki oyuncu, filmde Frankenstein’ın canavarını canlandırıyor. Bale, role hazırlanmak için her gün tam 6 saat makyaj koltuğunda hareketsiz oturmak zorunda kaldığını ve bunun kendisini “neredeyse delirtecek” noktaya getirdiğini itiraf etti.

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum" 1

Oyuncu, yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

“O kadar uzun süre kıpırdamadan otururken içimde biriken çaresizliği atmak için her gün çılgınlar gibi çığlık atıyordum.”

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum" 2

SET EKİBİ TOPLUCA ÇIĞLIK ATTI

Bale, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda saç ve makyaj ekibiyle birlikte her gün “ilkel bir çığlık terapisi” yaptıklarını da açıkladı. Oyuncuya göre bu durum zamanla sette bir bağ kurma ritüeline dönüştü.

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum" 3

Başarılı oyuncu “Kapıları açıyorduk ve insanlar çığlık attığımızı duyuyordu. Sonunda yaklaşık 30 kişi makyaj karavanına koşup bize katılmaya başladı” dedi.

ROL İÇİN 28 KİLO VERMİŞTİ

Her ne kadar bu kez fiziksel bir değişim gerekmese de Bale’in kariyerinde ekstrem dönüşümler önemli bir yer tutuyor. Ünlü oyuncu, The Machinist filminde uykusuz bir fabrika işçisini canlandırmak için dört ayda yaklaşık 28 kilo vermişti.

Bu hale gelmek için 6 saat hareketsiz kaldı! "Çığlık atıyordum" 4

Günde yalnızca 200 kalori alarak ton balığı konservesi, bir elma ve sade kahveyle beslendiğini açıklayan Bale, o dönemde iştahını bastırmak için sigara da içtiğini itiraf etmişti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Zor görürsünüz" demişti! Bikinili pozlarını paylaşıp..."Zor görürsünüz" demişti! Bikinili pozlarını paylaşıp...
Reyting sonuçları geldi! Maç ezber bozduReyting sonuçları geldi! Maç ezber bozdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Christian Bale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.