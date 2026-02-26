MAGAZİN

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti! İzzet Yıldızhan 'Emekliye ayrıldım' diyerek yeni yatırımını açıkladı

Sahne şovları ve aile hayatıyla sanat camiasında adından söz ettiren isimlerden biri olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiğini açıkladı. Yıldızhan 'emekliye ayrıldım' diyerek yeni yatırımını da anlattı.

Öznur Yaslı İkier

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte Galataport İstanbul’da görüntülendi.

İstanbul u terk edip İzmir e yerleşti! İzzet Yıldızhan Emekliye ayrıldım diyerek yeni yatırımını açıkladı 1

'EMEKLİYE AYRILDIM'

İzmir'e yerleştiğini açıklayan ünlü türkücü “İstanbul’a çok fazla gelmiyoruz. on günde bir, iki günlüğüne gezmeye geliyoruz. Burada da işimiz var ama İzmir’de yaşıyoruz. Çocuklarla beraber Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi.” diyerek gülümsedi.

İstanbul u terk edip İzmir e yerleşti! İzzet Yıldızhan Emekliye ayrıldım diyerek yeni yatırımını açıkladı 2

SnobMagazin'de yer alan habere göre; İzzet Yıldızhan, “Her şey güzel, burada bir davete katıldık. Burayı da ilk kez görüyoruz, İstanbul’u yabancılar bizden daha iyi biliyor. Tamamını gezen en fazla %2 si falandır burada yaşayanların. Buraya bir girişim düşünmedik ama İstanbul’da İnşallah bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip.” dedi.

İstanbul u terk edip İzmir e yerleşti! İzzet Yıldızhan Emekliye ayrıldım diyerek yeni yatırımını açıkladı 3

