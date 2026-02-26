İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti! İzzet Yıldızhan 'Emekliye ayrıldım' diyerek yeni yatırımını açıkladı

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte Galataport İstanbul’da görüntülendi.

'EMEKLİYE AYRILDIM'

İzmir'e yerleştiğini açıklayan ünlü türkücü “İstanbul’a çok fazla gelmiyoruz. on günde bir, iki günlüğüne gezmeye geliyoruz. Burada da işimiz var ama İzmir’de yaşıyoruz. Çocuklarla beraber Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi.” diyerek gülümsedi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; İzzet Yıldızhan, “Her şey güzel, burada bir davete katıldık. Burayı da ilk kez görüyoruz, İstanbul’u yabancılar bizden daha iyi biliyor. Tamamını gezen en fazla %2 si falandır burada yaşayanların. Buraya bir girişim düşünmedik ama İstanbul’da İnşallah bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip.” dedi.