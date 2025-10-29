Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fadik Sevin Atasoy samuray olmak istiyordu. Oyuncu bunun için araştırmaları yaptı ve kararını verdi.

Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında şunları aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde bir davette, ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile karşılaşmış ve sohbet ederken heyecanla "Samuray olacağım" demişti. Atasoy bu yolda ilk adımı attı ve Japonya'da samuray derslerine başladı."

Atasoy Cankurt ile konuşmasında "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi.

"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı."

Fadik Sevin Atasoy eğitimlerini tamamladıktan sonra dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak.