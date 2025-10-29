MAGAZİN

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor

"Samuray olacağım" diyen oyuncu Fadik Sevin Atasoy bu yolda ilk adımı attı. Dünyada bir ilk olan eğitim merkezine seçilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy Japonya'da samuray eğitimine başladı.

Kubra Akalın

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fadik Sevin Atasoy samuray olmak istiyordu. Oyuncu bunun için araştırmaları yaptı ve kararını verdi.

Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında şunları aktardı:

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor 1

"Geçtiğimiz günlerde bir davette, ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile karşılaşmış ve sohbet ederken heyecanla "Samuray olacağım" demişti. Atasoy bu yolda ilk adımı attı ve Japonya'da samuray derslerine başladı."

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor 2

Atasoy Cankurt ile konuşmasında "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi.

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor 3

"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor 4

"Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı."

Bu okul dünyada ilk! Fadik Sevin Atasoy samuray eğitimi alıyor 5

Fadik Sevin Atasoy eğitimlerini tamamladıktan sonra dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak.

Fadik Sevin Atasoy
