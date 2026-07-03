Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Buçe Buse Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kahraman, mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, bir deniz kıyısında, beyaz mumlar eşliğinde, romantik bir ortamda önünde diz çöken ve kendisine tektaş uzatan sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

Buçe Buse Kahraman, o anları ise "Artık en sevdiğim masal 'Küçük Deniz Kızı' değil" notuyla yayımladı.

Kahraman'ın bu paylaşımına Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi ünlü isimler tebrik yorumları yaptı.