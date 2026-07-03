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Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Buçe Buse Kahraman'dan müjdeli haber geldi. Kahraman, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldı.

Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Buçe Buse Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Kahraman, mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu 1

Oyuncu, bir deniz kıyısında, beyaz mumlar eşliğinde, romantik bir ortamda önünde diz çöken ve kendisine tektaş uzatan sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu 2

Buçe Buse Kahraman, o anları ise "Artık en sevdiğim masal 'Küçük Deniz Kızı' değil" notuyla yayımladı.

Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu 3

Kahraman'ın bu paylaşımına Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi ünlü isimler tebrik yorumları yaptı.

Buçe Buse Kahraman evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu 4

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu yalı çapkını Buçe Buse Kahraman
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