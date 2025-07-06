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Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade...

Abartılı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy tatil moduna geçti. Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı.

Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade...
Kubra Akalın

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yine çok konuşulan bir paylaşımla gündemde. Gösterişli sahne kıyafetleri, iddialı makyajları ve abartılı takılarıyla adeta bir ikon hâline gelen Diva, bu kez alışılmışın dışındaki bir görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.

Bülent Ersoy un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade... 1

Yıllardır sahnelerde görmeye alıştığımız ışıltılı imajıyla hafızalara kazınan Bülent Ersoy, yaz tatili için deniz kenarını tercih etti. Ünlü sanatçının, 2. Sayfa tarafından paylaşılan bir karede makyajsız haliyle görüntülenmesi, hayranlarını şaşırttı.

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Bülent Ersoy un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade... 2

Her zaman görkemli sahne imajıyla dikkat çeken Diva'nın bu sade hali, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

Bülent Ersoy un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade... 3

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı mal varlığı açıklamalarıyla gündemi sallayan Bülent Ersoy, “Ben bile bilmiyorum kaç dairem var” diyerek Marmaris’teki adasından, İstanbul’daki apartmanlarına, benzinlikten vinç yatırımlarına kadar birçok detay vermişti.

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Bülent Ersoy
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