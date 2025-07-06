Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı: Takısız, makyajsız, sade...

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yine çok konuşulan bir paylaşımla gündemde. Gösterişli sahne kıyafetleri, iddialı makyajları ve abartılı takılarıyla adeta bir ikon hâline gelen Diva, bu kez alışılmışın dışındaki bir görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.

Yıllardır sahnelerde görmeye alıştığımız ışıltılı imajıyla hafızalara kazınan Bülent Ersoy, yaz tatili için deniz kenarını tercih etti. Ünlü sanatçının, 2. Sayfa tarafından paylaşılan bir karede makyajsız haliyle görüntülenmesi, hayranlarını şaşırttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Serveti sayarken ağızları yordu! Vasiyetini ilk kez açıkladı

Her zaman görkemli sahne imajıyla dikkat çeken Diva'nın bu sade hali, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı mal varlığı açıklamalarıyla gündemi sallayan Bülent Ersoy, “Ben bile bilmiyorum kaç dairem var” diyerek Marmaris’teki adasından, İstanbul’daki apartmanlarına, benzinlikten vinç yatırımlarına kadar birçok detay vermişti.