MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bülent Ersoy'un serveti sayarken ağızları yordu! Ultra lüks villalardan saunalara... Vasiyetini ilk kez açıkladı

Güçlü sesi, lüks hayatı ve abartılı sahne kostümleri ile müzik dünyasında unutulmaz izler bırakan Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy şimdi de servetiyle gündeme geldi. Bülent Ersoy'un serveti saymakla bitmezken usta sanatçı ilk kez vasiyetini açıkladı.

Bülent Ersoy'un serveti sayarken ağızları yordu! Ultra lüks villalardan saunalara... Vasiyetini ilk kez açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Lüks yaşamı, pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ve takılarıyla adından sıkça söz ettiren Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy şimdilerde servetiyle gündemde.

ersoty 1

SERVETİ AĞIZLARI YORDU

Diva'nın serveti say say bitmiyor. Ünlü isme ait; İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerler bulunuyor.

ersoy 2

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy sahnede ilk kez vasiyetini açıkladı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!" ifadelerini kullandı.

ERSOY 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Etek-sütyen kombinine yorum yağdıEtek-sütyen kombinine yorum yağdı
Bridgerton 4. sezon 2026'da! Netflix'ten şaşırtan kararBridgerton 4. sezon 2026'da! Netflix'ten şaşırtan karar

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.