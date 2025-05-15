Bülent Ersoy'un serveti sayarken ağızları yordu! Ultra lüks villalardan saunalara... Vasiyetini ilk kez açıkladı

Lüks yaşamı, pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ve takılarıyla adından sıkça söz ettiren Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy şimdilerde servetiyle gündemde.

SERVETİ AĞIZLARI YORDU

Diva'nın serveti say say bitmiyor. Ünlü isme ait; İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerler bulunuyor.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy sahnede ilk kez vasiyetini açıkladı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!" ifadelerini kullandı.