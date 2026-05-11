Bülent İnal kararını verdi: Ömür Usta dizisiyle anlaştı

Oyuncu Bülent İnal bu sezon savcı Cihan Güneş rolüyle “Kıskanmak” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. Kıskanmak dizisinin fişi çekilince İnal hemen gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

19 Mayıs’ta final yapacak olan Kıskanmak dizisinde rol alan İnal’a Ay Yapım’ın NOW’da ekrana gelecek yeni dizisi “Ömür Usta”dan da teklif götürülmüştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu son gelen bilgilere göre Ömür Usta’yla el sıkıştı.

Yeni sezonda Bülent İnal, Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri’yle başrolü paylaşacak. Dizinin genç yıldızları arasında da Ömür Usta’nın çocukları rolleriyle Enes Koçak ve Cemre Arda var.