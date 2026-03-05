MAGAZİN

Bülent Şakrak aşka geldi! Genç sevgiliye ilan-ı aşk

Oyuncu Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Bülent Şakrak ilişkilerinin birinci yılında sosyal medyada aşka geldi.

Bülent Şakrak aşka geldi! Genç sevgiliye ilan-ı aşk

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak aradığı aşkı Duygu Arabacıoğlu'nda buldu. Şakrak ile Arabacıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor.

Çift, mutlu pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Bülent Şakrak aşka geldi! Genç sevgiliye ilan-ı aşk 1

Instagram'dan birlikte oldukları kareleri yayımlayan Şakrak, beğeni toplayan gönderisine; ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.

Bülent Şakrak aşka geldi! Genç sevgiliye ilan-ı aşk 2

Bülent Şakrak kendisinden 17 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum'' sözleriyle kutlamıştı.

