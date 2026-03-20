Bülent Şakrak'ın genç sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu'ndan yıl dönümü kutlaması

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan edince uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Aşıklardan Arabacıoğlu, birlikteliklerinin yıl dönümüne özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"NİCELERİNE SEVGİLİM!"

Sevgilisi Bülent Şakrak ile olan fotoğrafını yayımlayan Duygu Arabacıoğlu, yıl dönümlerini "Bir yıl; sakin, net, gerçek... Büyütmeden, zorlamadan, olduğu gibi... Ve her gün biraz daha iyi. Nicelerine sevgilim!" sözleriyle kutladı.

Bülent Şakrak da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Kurban olayım kirpiğine, kaşına" yorumunda bulundu.

Öte yandan ikilinin yıl dönümü kutlamaları, haftalar öncesinde başladı. Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Duygu Arabacıoğlu'na olan aşkını ilan etmişti. Oyuncu, sevgilisine; "Yer yuvarlağının güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman... Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni" sözleriyle seslenmişti.