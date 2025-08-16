MAGAZİN

Burak Deniz Datça'da 6 dönümlük arazi satın aldı! Çiftlik evi için 15 milyon TL harcadı

Özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündeme gelen Burak Deniz son yatırımıyla adından söz ettirdi. Burak Deniz Datça'nın Kızlan Köyü’nden 6 dönümlük bir arazi satın aldı.

Burak Deniz Datça'da 6 dönümlük arazi satın aldı! Çiftlik evi için 15 milyon TL harcadı
Kubra Akalın

Son olarak Datça'da Uzak Şehir” dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile görüntülenen Burak Deniz hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle gündeme geliyor.

Yaren Güldiken, "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok" demişti.

Aşk iddialarının yalanlanmasının ardından Burak Deniz şimdi de yatırımlarıyla gündeme geldi.

Gazete Magazin’den Umut Ünver’in özel haberine göre, oyuncunun Datça’da önemli bir gayrimenkul yatırımı yaptığı konuşuluyor.

Burak Deniz iddialara göre Datça’nın Kızlan Köyü’nden 6 dönümlük bir arazi satın aldı. Bu arazi için 15 milyon TL ödeyen Deniz, buraya gözlerden uzak, doğayla iç içe bir çiftlik evi yapmayı planlıyor.

Burak Deniz
