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Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman'da final kararı

2019 yılından beri ekranda olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL isteyince yapımcıyla arası açıldı. Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından Kuruluş Osman hakkında flaş bir karar verildi.

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman'da final kararı
Kubra Akalın

Kuruluş Osman dizisi son günlerde başrolüyle gündemde. İddialara göre Burak Özçivit, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL istedi ve yapımcı bunu kabul etmedi.

KURULUŞ OSMAN'DAN NEDEN AYRILDI?

Özçivit'in de bu sebeple projeden çekildiği gündeme geldi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" diyerek Kuruluş Osman'dan ayrıldığını açıkladı.

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman da final kararı 1

Kuruluş Osman 7. sezon için başrol aranırken bomba bir haber daha gündem oldu.

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YENİ SEZONA TAZE KAN

Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak. Nurlan Zaliyev'in iddiasına göre; Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey yaşlandırılacak.

Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL istemişti! Kuruluş Osman da final kararı 2

Özge Törer’in devam edip etmeyeceği de net değil. Bu sebeple kadroya 9’a yakın oyuncu eklenecek. Yeni ekiple yeni sezon açılışı yapılacak. Mart-Nisan aylarında ise final ekranlara gelecek.

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Burak Özçivit
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