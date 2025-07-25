Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı! Eşi Fahriye Evcen'den tatil pozu geldi

Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit'le yola devam edeceği iddia edilirken Burak Özçivit ayrılık kararı aldı. Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini takipten çıktı.

Kuruluş Osman dizisinde bölüm başı 4 milyon TL ücret istediği konuşulan Özçivit ayrılık haberi sonrası hemen imaj değiştirdi.

İmaj değişimi sonra Özçivit ailesiyle tatile çıktı. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor.

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Ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi seven ünlü oyuncu, son dönemde mayolu pozlarıyla gündem oldu.

Evcen tatilden bir paylaşım daha yaptı. Mayokinsiyle poz veren Evcen'e övgüler yağdı.