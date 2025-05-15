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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan 6 yaşında! Fenerbahçe konseptli doğum günü partisi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 6 yaşına bastı. Ünlü çift, oğulları Karan'ın doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Fenerbahçe konseptli doğum günü partisi beğeni topladı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan 6 yaşında! Fenerbahçe konseptli doğum günü partisi
Öznur Yaslı İkier

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

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Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çiftin büyük oğlu Karan 6 yaşına bastı.

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Evcen ile Özçivit, oğulları Karan'ın Fenerbahçe temalı doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, oğlu Karan'a "İyi ki doğdun kıymetlim" diye seslendi.

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Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Burak Özçivit, partiden kareleri kendi sosyal medya hesabından mavi sarı kalp emojileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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