Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile konuşurken sinirlendiği anlar dikkat çekti! Gerçek ortaya çıktı

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Riyad’da düzenlenen Joy Awards ödül töreninde İngilizce konuşmalarıyla dikkat çekti. Ödül töreninde basına yansıyan görüntülerden biri de çiftin gergin göründüğü anlardı.

Çiftin tartışma anının olduğu düşünülen o anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e sinirlendiği iddia edildi.

Ödül töreninde basına yansıyan, çiftin tartışma anını hatırlatan bir konu üzerine Burak Özçivit, sosyal medya hesabından eşi Fahriye Evcen ile verdiği pozunu yayınlamıştı.

İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takılan çifte o anlar hatırlatıldı. Milliyet'in haberine göre; oyuncu Burak Özçivit, söylentilere açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, çıkan haberlerle ilgili “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” diye konuştu.