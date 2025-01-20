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Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile konuşurken sinirlendiği anlar dikkat çekti! Gerçek ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 11:12
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 töreninde dikkat çeken isimlerden biri de Fahriye Evcen ve Burak Özçivit idi. Gecede çiftin tartıştığı söylenmişti. Gerçek ise ortaya çıktı.

Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile konuşurken sinirlendiği anlar dikkat çekti! Gerçek ortaya çıktı

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Riyad’da düzenlenen Joy Awards ödül töreninde İngilizce konuşmalarıyla dikkat çekti. Ödül töreninde basına yansıyan görüntülerden biri de çiftin gergin göründüğü anlardı.

Çiftin tartışma anının olduğu düşünülen o anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e sinirlendiği iddia edildi.

Ödül töreninde basına yansıyan, çiftin tartışma anını hatırlatan bir konu üzerine Burak Özçivit, sosyal medya hesabından eşi Fahriye Evcen ile verdiği pozunu yayınlamıştı.

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İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takılan çifte o anlar hatırlatıldı. Milliyet'in haberine göre; oyuncu Burak Özçivit, söylentilere açıklık getirdi.

İngilizce konuşunca... "Bırak hanım konuşsun" İngilizce konuşunca... "Bırak hanım konuşsun"

Ünlü oyuncu, çıkan haberlerle ilgili “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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