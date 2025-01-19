Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Riyad'da İngilizce konuşunca dile düştü! "Bırak da hanım konuşsun"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 ödül törenine, Türkiye'den pek çok ünlü isim katıldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de vardı.

Ne yapsalar gündem olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti gecede şık hallerinin yanında İngilizce konuşmalarıyla gündeme geldi.



Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in akıcı İngilizce konuştukları anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve sosyal medyayı ikiye böldü. Fahriye Evcen'in konuşması beğenilirken Özçivit'in İngilizce konuşması ise dile düştü.

Burak Özçivit'e dair "Bırak da hanım konuşsun sadece", "Burak gelişine vurdu", "Türkiyede somurtarak röportaj yapan tiplere bak", "Burak'ın İngilizcesi çok komik geldi" yorumları yapıldı.

Fahriye Evcen'in ise akıcı İngilizcesi sosyal medyada beğeni aldı. Oyuncunun Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayarak, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.