MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burak Özçivit'in mal varlığı konuşuluyordu! Sonunda patladı

Burak Özçivit, sık sık servetiyle gündeme geliyor. 1 milyar TL’yi aşan servetini gayrimenkule yatırdığı öne sürülen oyuncu, lüks malikane ve daire yatırımları iddialarına ise “Artık sıkıldım” diyerek tepki gösterdi.

Burak Özçivit'in mal varlığı konuşuluyordu! Sonunda patladı

Kuruluş: Osman dizisini bölüm başına 4 milyon TL talep edip alamadığı için bırakan Burak Özçivit sık sık servetiyle gündeme geliyor.

Dizilerden, reklam anlaşmalarından ve yurt dışı organizasyonlarından kazandığı gelirle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit’in servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürüldü. Özellikle Körfez ülkelerindeki etkinlik ve iş birliklerinden ciddi gelir elde ettiği konuşulan oyuncunun kazancını gayrimenkule yatırdığı iddia edildi.

Burak Özçivit in mal varlığı konuşuluyordu! Sonunda patladı 1

Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre Özçivit’in lüks bir malikane satın aldığı ve farklı bölgelerde daire yatırımlarına hız verdiği öne sürülüyordu. Ancak bu iddialar oyuncuyu bıktırdı.

Burak Özçivit in mal varlığı konuşuluyordu! Sonunda patladı 2

Burak Özçivit GazeteMagazin muhabirlerinin soruları üzerine "Artık sıkıldım! Artık böyle konuları gerçekten konuşmaktan sıkıldım. Yani neden böyle şeyler çıkıyor onu da anlamıyorum. Ben çok sıkıldım bence insanlar da çok sıkıldım" diyerek sitem etti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zayıflığı ve titremesi dikkat çekti! Son hali konuşuluyorZayıflığı ve titremesi dikkat çekti! Son hali konuşuluyor
Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldiFilozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.