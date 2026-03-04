Burak Özçivit'in mal varlığı konuşuluyordu! Sonunda patladı

Kuruluş: Osman dizisini bölüm başına 4 milyon TL talep edip alamadığı için bırakan Burak Özçivit sık sık servetiyle gündeme geliyor.

Dizilerden, reklam anlaşmalarından ve yurt dışı organizasyonlarından kazandığı gelirle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit’in servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürüldü. Özellikle Körfez ülkelerindeki etkinlik ve iş birliklerinden ciddi gelir elde ettiği konuşulan oyuncunun kazancını gayrimenkule yatırdığı iddia edildi.

Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre Özçivit’in lüks bir malikane satın aldığı ve farklı bölgelerde daire yatırımlarına hız verdiği öne sürülüyordu. Ancak bu iddialar oyuncuyu bıktırdı.

Burak Özçivit GazeteMagazin muhabirlerinin soruları üzerine "Artık sıkıldım! Artık böyle konuları gerçekten konuşmaktan sıkıldım. Yani neden böyle şeyler çıkıyor onu da anlamıyorum. Ben çok sıkıldım bence insanlar da çok sıkıldım" diyerek sitem etti.