Burak Özçivit'in serveti yeniden gündem oldu!

Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündeme gelen Burak Özçivit, lüks araçları ve gayrimenkulleriyle ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Özçivit’in, villalarından özel garajlı evine kadar birçok mülkünü peş peşe satışa çıkardığı iddiası magazin gündemini hareketlendirdi.

Mallarını değerinin altında sattığı konuşulan Özçivit'in ülkeyi terk edeceği iddiaları da sosyal medyada konuşuldu. Ünlü oyuncu iddialara dair henüz bir açıklama yapmazken serveti ise yeniden konuşulmaya başlandı.

Gayrimenkul zengini oyuncunun, servetinin 1 milyar lirayı aştığı geçtiğimiz günlerde ortaya atılmış ve çok konuşulmuştu.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Magazin kulislerinde Acarkent’teki iki villasını, araçlarını, Şile veya Sapanca’da inşa ettirdiği özel garajlı lüks evini satışa çıkarma hazırlığı yaptığı konuşulan Buraç Özçivti'in Dubai, Katar ya da Irak gibi ülkelerde yaşamayı planladığı iddia ediliyor.

Diğer iddia ise oyuncunun Fahriye Evcen ile boşanacağı yönünde. Ancak Özçivit’ten iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.