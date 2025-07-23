Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı! Bölüm başı istediği ücret konuşulurken göndermeli veda paylaşımı

Kuruluş Osman dizisinde 6 sezondur Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit yeni sezonda olmayacak.

Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit'le yola devam edeceği, Özge Törer'in de kadroda olacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen kulis bilgilerinde; Burak Özçivit'in Kuruluş Osman için istediği bölüm ücreti ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT NEDEN AYRILDI?

Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi yapım şirketini şoke etti. Karşılıklı takipleşmeyi bırakan taraflar anlaşamadı ve Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti.

Yapım şirketinden iddialara dair bir açıklama yapılmazken Burak Özçivit'ten göndermeli bir veda paylaşımı geldi.

Burak Özçivit paylaşımında 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum.Yeni hikayelerde görüşmek üzere.' notunu düştü.

ORHAN BEY DÖNEMİNE GEÇİLECEK İDDİASI

Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgileri de yenilenecek kadrosuyla ekran macerasına devam edecek olan dizinin ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde…