Bölüm başı 4 milyon TL isteyince... Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Reklamlardan, dizilerden ve davetlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran ve servetiyle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit Kuruluş Osman ile parada anlaşamadı. "Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?" sorusu merak ederken olayın detayları ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT KURULUŞ OSMAN'DAN NEDEN AYRILDI?

Bozdağ Film’in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu. Ancak kulislerden sızan iddialara göre; serveti 1 milyar lirayı Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu gelişmelerin ardından taraflar bugün sosyal medyadan karşılıklı takibi bıraktı.

GÖRÜŞÜLEN İSİMLER BOMBA

Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgileri de yenilenecek kadrosuyla atv’de ekran macerasına devam edecek olan dizinin ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde…

Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.