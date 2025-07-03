Serveti 1 milyar TL’yi aştı! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'daki lüks villalarında sezonu açtı... Pahalı otomobillerini yazlığın önüne dizdi

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile sık sık gündem olan ikili her adımlarıyla olay oluyor.

Reklamlardan, dizilerden ve davetlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlü çift geçtiğimiz yaz Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.

Şimdilerde serveti 1 milyar TL’yi aştığı söylenen ünlü çift sezonu Bodrum'da açtı. Gümüşlük'teki evlerinde görüntülenen Özçivit ailesi, yerleşme hazırlıklarıyla uğraştı.

LÜKS ARAÇLARINI GETİRTTİ

Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, akşam saatlerinde lüks araçlarını çekici yardımıyla getirtti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; toplamda 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikleti, Burak Özçivit'in evinin garajında yerini aldı.