Burak Özçivit Rusya'da 'kral' ilan edildi! Kazancı ortaya çıktı

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan ve para konusunda anlaşamayınca diziden ayrılan Burak Özçivit, Rusya'da bir etkinlikte 'kral' ilan edildi. Oyuncunun bu etkinlik için aldığı ücret gündem oldu.

Burak Özçivit Rusya'da 'kral' ilan edildi! Kazancı ortaya çıktı

Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi oynadığı dizilerle adından sürekli söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit Rusya'da bir etkinliğe katıldı.

Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı halk oylamasının sonuçları da açıklandı.

Burak Özçivit Rusya da kral ilan edildi! Kazancı ortaya çıktı 1

3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

Burak Özçivit Rusya da kral ilan edildi! Kazancı ortaya çıktı 2

Ünlü oyuncunun yapılan bu etkinlikten 20 milyon TL kazanç elde ettiği iddiaları ise hızlıca gündeme geldi. Ancak bu konuda oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

SERVETİ GÜNDEMDE

Özçivit’in ayrıca gayrimenkul zengini olduğu da konuşuluyor. Oyuncunun servetinin 1 milyar lirayı aştığı iddia edilmişti.

