Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'in menajeri son durumunu açıkladı

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonucu kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Fatih Ürek, uzun bir süredir uyutuluyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri son durumuna dair bilgiyi aktardı.

Mert Siliv, Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti. Ünlü sanatçının sevenleri, kendisinden gelecek iyi haberi bekliyor.