Burak Özçivit servetiyle gündeme gelmişti! 35 milyon liralık lüks otomobiliyle Bebek'te

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanması ve yurt dışındaki etkinliklere katılmak için de 100 bin dolar talep etmesiyle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit servetiyle konuşuluyordu.

Servetinin 1 milyar TL'yi aştığı konuşulan Burak Özçivit'in en büyük hobisinin ise otomobiller olduğu biliniyor.

15 MİLYON DEĞERİNDEKİ ARACI DA ÇOK KONUŞULDU

Daha önce 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili ile dikkat çeken “BUR” plakalı aracıyla adından söz ettiren Özçivit garajına yeni otomobilini ekledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; spor araba tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, Bebek’te 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla görüntülendi.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacağını söyleyen oyuncu Özçivit’e arkasından bakan hayranları, “Burak abi asfaltı ağlattı” demekten kendilerini alamadı.