Gayrimenkul zengini Burak Özçivit’in serveti 1 milyar TL’yi aştı! Bodrum Gümüşlük'teki arazisinden...

Burak Özçivit servetiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyunu Burak Özçivit başta Dubai olmak üzere yurt dışındaki etkinliklere katılmak için de 100 bin dolar talep ettiği iddialarıyla gündeme geliyordu.

Oyuncu bu kazancının büyük bölümünü gayrimenkule yatırırken bir bölümüyle de pahalı otomobiller alıyor. Burak Özçivit'in iddialara göre ise serveti 1 milyar TL'yi aştı.

Son olarak GazeteMagazin'de yer alan habere göre Burak Özçivit Bodrum-Gümüşlük'teki arazisinde devam eden proje sayesinde 3 villa sahibi daha oldu.

Bodrum Gümüşlük’te arazi sahibi olduğu projeden 3 lüks villa alan Burak Özçivit’in bir villasında kendisi otururken, birinde ailesi konaklıyor. Diğer villa ise iddialara göre, satışta.

Ayrıca Gündoğan’da bir villası, İstanbul Acarkent’te ise 2 villası daha var.