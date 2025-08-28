Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan kocaman oldu! Aile pozu geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, son günlerde boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında soyadını kaldıran Fahriye Evcen, bu hamlesiyle “Burak Özçivit ile boşanıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.

Ancak güzel oyuncu kısa süre sonra yeniden profilinde “Özçivit” soyadını kullanmaya başladı.

Çift, yayılan boşanma iddialarına karşı net bir açıklama yaparak “Aile hayatına biraz saygınız olsun. Gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse hukuki süreç başlatacağız" demişti.

Çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, birlikte verdikleri pozları Instagram’dan paylaştı.

Ünlü çift, ayrıca oğulları Karan’ın ilkokul kaydı için birlikte objektiflere yansıdı. Evcen, paylaşımına “Yolun hep açık olsun oğlum, seni çok seviyoruz” notunu düştü.