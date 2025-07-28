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Burak Özçivit yerine Cihan Ünal'a Kuruluş Osman'dan teklif

Kuruluş Osman yeni sezon öncesi başrol depremi yaşandı. 4 milyon TL bölüm başı ücret isteyen Burak Özçivit yerine usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif gitti.

Burak Özçivit yerine Cihan Ünal'a Kuruluş Osman'dan teklif
Kubra Akalın

Burak Özçivit bölm başı 4 milyon TL isteyince yapımcı ile arası açıldı. Kuruluş Osman serüveni son bulan Özçivit yerine başrol aranıyordu.

1988 yılında TRT1'de yayınlanan 12 bölümlük Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey'e hayat veren Cihan Ünal'a teklif gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 37 yıl sonra değerli aktör Cihan Ünal'a yeniden bu kez Kuruluş Osman'ın yenilenen sezonu için teklif gittiği ortaya çıktı.

Burak Özçivit yerine Cihan Ünal a Kuruluş Osman dan teklif 1

Senaryosu yazılan diziye veda eden Burak Özçivit'in yaşlılık yılları için Cihan Ünal'ın adı geçiyor.

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YEPYENİ BİR DİZİ GELİYOR

Öte yandan kulislerde Orhan döneminin anlatılacağı dizinin kadrosunun yenileceği ve eski kadrodan çok az oyuncunun yeni ekipte yer alacağı konuşuluyor.

Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu, Murat Ünalmış gibi oyuncular da Orhan Bey için görüşme yaptı.

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Burak Özçivit kuruluş osman
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