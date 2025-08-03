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Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti! Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba hamle! Usta oyuncuya teklif gitti

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için hazırlıklar sürüyor. Dizi başlamadan büyük ses getiren ayrılıkların yaşandığı projede başrol Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti. Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba hamle daha geldi. Usta bir oyuncuya daha teklif götürüldü.

Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti! Kuruluş Osman'ın yapımcısından bomba hamle! Usta oyuncuya teklif gitti
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi büyük ayrılıklar yaşandı. Dizinin başrolü Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktı.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Özçivit yerine ise Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı. Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti! Kuruluş Osman ın yapımcısından bomba hamle! Usta oyuncuya teklif gitti 1

USTA OYUNCUYA TEKLİF GİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kuruluş Osman”ın yapımcısı Bozdağ Film’den usta oyuncu Nebahat Çehre'ye teklif gitti.

Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu getirilmişti! Kuruluş Osman ın yapımcısından bomba hamle! Usta oyuncuya teklif gitti 2

Usta oyuncuya daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayat verdiği Malhun Hatun’un olgun yaşlarını canlandırmasının teklif edildiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Cihan Ünal ve Nebahat Çehre karı kocaya hayat verecek, Mert Yazıcıoğlu da çiftin oğulları Orhan’ı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Mert Yazıcıoğlu Nebahat Çehre kuruluş osman
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