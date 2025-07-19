Burçin Terzioğlu ekranlara dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Burçin Terzioğlu'nun yeni projesi belli oldu.
Terzioğlu Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Güzelkoy' ile anlaşma sağladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ağustos başı gibi sete çıkması planlanan dizide Burçin Terzioğlu “Leman”, Gökçe Eyüboğlu “Suzan” rollerine hayat verecek.
Eylül ayında yayında olması planlanan dizi Urla ve Seferihisar bölgesinde çekilecek.
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