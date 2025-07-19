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Burçin Terzioğlu ekranlara dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Burçin Terzioğlu'ndan sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Güzelkoy' ile anlaşmaya vardı.

Burçin Terzioğlu ekranlara dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Burçin Terzioğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Terzioğlu Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Güzelkoy' ile anlaşma sağladı.

Burçin Terzioğlu ekranlara dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ağustos başı gibi sete çıkması planlanan dizide Burçin Terzioğlu “Leman”, Gökçe Eyüboğlu “Suzan” rollerine hayat verecek.

Burçin Terzioğlu ekranlara dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 2

Eylül ayında yayında olması planlanan dizi Urla ve Seferihisar bölgesinde çekilecek.

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Burçin Terzioğlu
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