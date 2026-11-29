Jennifer Lopez, pazartesi günü The Drew Barrymore Show programına konuk oldu. Ünlü yıldız, oğlu Max'in henüz çocukken kendisini sahnede izledikten sonra yaptığı ilginç yorumu paylaştı.

Lopez, Las Vegas'taki ilk gösterisinin açılış gecesine dair konuşarak "Las Vegas'taki ilk gecemin açılışıydı. Bundan 10 yıl önceydi. Çocuklar yedi yaşındaydı, sekiz yaşına girmek üzereydiler" dedi.

"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"

Ünlü şarkıcı, gösterinin ardından oğlu Max'in yanına geldiğini ve kendisine seslendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gösteriden sonra oğlum Max yanıma geldi. 'Anne!' dedi. Gösterinin çok güzel olduğunu söyleyeceğini düşündüm ama bana, 'Sahnede neden hiç pantolon giymiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Evet, senin için tuhaf görünmüş olmalı' dedim."

Jennifer Lopez, sahne performanslarında sıklıkla dekolteli mayolar ve file çoraplar tercih ediyor. Oğlunun sorusuna verdiği yanıtı da anlatan yıldız, "Ona sadece, 'Ben bir revü dansçısıyım. Ben dansçıyım bebeğim, ben bir şov kızıyım. Benim yaptığım iş bu' diyorum" ifadelerini kullandı.