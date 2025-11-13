MAGAZİN

Burcu Biricik acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi şaşkına döndü

Öznur Yaslı İkier

'Yan Yana' filminin galasına katılan ünlü oyuncu Burcu Biricik, gazetecilerin Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'nın vefat ettiğini söylemesi üzerine şaştı kaldı. Büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Biricik'in tepkileri sosyal medyada gündem oldu.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirerek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

ACI HABERİ GALADA ALDI

Eşi Emre Yetkin ile birlikte 'Yan Yana' filminin galasına katılan Burcu Biricik, Abacı'nın vefat haberini de burada gazetecilerden öğrendi.

Burcu Biricik acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi şaşkına döndü 1

Biricik, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet ettiği esnada gazetecilerden, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duydu.

YÜZ İFADESİ GÜNDEMDE

Sorunun yöneltilmesiyle birlikte kısa süreli şaşkınlık yaşayan Biricik’in donakaldığı ve gözlerinin büyüdüğü anlar kameralara yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen ünlü oyuncu, duygularını toparladıktan sonra güçlükle konuştu.

Burcu Biricik acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi şaşkına döndü 2

Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Biricik, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile bilmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm. Başımız sağ olsun.”

Burcu Biricik
