Burcu Biricik acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi şaşkına döndü

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirerek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

ACI HABERİ GALADA ALDI

Eşi Emre Yetkin ile birlikte 'Yan Yana' filminin galasına katılan Burcu Biricik, Abacı'nın vefat haberini de burada gazetecilerden öğrendi.

Biricik, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet ettiği esnada gazetecilerden, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duydu.

YÜZ İFADESİ GÜNDEMDE

Sorunun yöneltilmesiyle birlikte kısa süreli şaşkınlık yaşayan Biricik’in donakaldığı ve gözlerinin büyüdüğü anlar kameralara yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen ünlü oyuncu, duygularını toparladıktan sonra güçlükle konuştu.

Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Biricik, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile bilmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm. Başımız sağ olsun.”