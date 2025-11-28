MAGAZİN

Burcu Biricik kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı bir süredir ekrana ara verip anneliğin tadını sürüyor. Şimdilerde minik kızı Luna ile ilgilenen Biricik kızı için köy yaşamını seçti. Ünlü oyuncu eşi ile birlikte Ayvalık'ta otel açtı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’da 'Nalan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor.

Zamanının çoğunu kızı Luna ile geçiren Burcu Biricik, kızını şehir hayatından uzakta doğa ile iç içe bir ortamda büyütmek istediği için Ayvalık'ı seçti.

OTEL AÇTI

Burcu Biricik eşi ile birlikte kızına bu ortamı sunabilmek için Ayvalık’ta 5 odalı butik bir otel açtı.

Yazların tümünü burada geçiren ünlü oyuncu kışında fırsat buldukça buraya gittiğini söyledi.

Burcu Biricik Ayvalık'taki otel için “Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti...” dedi.

