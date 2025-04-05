Burcu Biricik kızını paylaştı! İşte minik Luna...

Son olarak Haziran 2023'te final yapan Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’da 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, minik kızıyla fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Fakat güzel oyuncu, fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü saklamayı tercih ediyor.

MİNİK KIZINI PAYLAŞTI

Burcu Biricik minik kızı Luna'yı yine paylaştı. Ünlü isim paylaşımına 'Günlük pozitif' notunu düştü. Burcu Biricik kızının yüzünü yine göstermemeyi tercih etti.