Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber’ın ölmeden saatler önceki görüntüleri çıktı!

Presley Gerber’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son saatlerine ait olduğu belirtilen yeni bir video yayınlandı. TMZ’nin haberine göre Gerber, Santa Monica’daki Resolutions Living adlı tesiste kaldığı sırada cumartesi gecesi saat 22.00 civarında cep telefonuyla görüntü çekti. Videoda genç model, kaldığı odayı ve tesisin bazı bölümlerini gösteriyor.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE UYUŞTURUCU

Gerber’ın tesise uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen bir durumda geldiği daha önce de gündeme gelmişti. TMZ’ye konuşan kaynaklar, Gerber’ın aynı gün içinde yeniden uyuşturucu kullandığını ve kontrolünü kaybetmekten endişe duyduğunu öne sürdü. Bunun üzerine kendisine eşlik eden ayık yaşam koçunun tesisi arayarak Gerber’ın uyuşturucu etkisinde olduğunu bildirdiği ve kabul edilip edilmeyeceğini sorduğu aktarıldı. Kaynaklara göre tesisten olumlu yanıt geldi.

İddiaya göre Gerber’ın asıl olarak pazartesi günü başka bir rehabilitasyon merkezine götürülmesi planlanıyordu. Ancak hafta sonunu geçirebilmesi için Resolutions Living’e bırakıldığı öne sürüldü.

TMZ’nin kaynakları, Gerber’ın tesiste kaldığı süre boyunca da uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini iddia etti. Genç modelin ertesi sabah odasında hareketsiz bulunduğu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, ölümü olası aşırı doz kapsamında soruşturuyor ve şu aşamada cinayet şüphesi bulunmadığı aktarılıyor.



Gerber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmış değil. Otopsinin tamamlandığı, ancak toksikoloji sonuçlarının beklendiği ve resmi ölüm nedeninin soruşturma kapsamında henüz kesinleştirilmediği bildirildi.