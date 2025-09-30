MAGAZİN

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul'da yaşamak zor geliyor...

Oyuncu Burcu Kara bir süredir ekranlardan uzakta. Daha önce İznik'teki köy evini tadilatla yenileyen Kara şimdi de çiftlik aldı ve zeytinyağı işine girdi. Çiftlik ise tanıdık çıktı.

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul'da yaşamak zor geliyor...
Kubra Akalın

Oyuncu Burcu Kara Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü evi tadilattan geçirdikten sonra İstanbul'u terk etmişti. Köy evinde ekip biçmeye de başlayan Burcu Kara "Tutkuyla bağlandık toprağa ve anılarımın olduğu eve" demişti.

Oyunculuktan bir süredir uzak olan Burcu Kara bununla da kalmadı. Varını yoğunu bir çiftlik evi için harcadı ve çiftlik satın aldı.

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul da yaşamak zor geliyor... 1

Oyuncu bu çiftlikte eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladı. İznik Gölü yamaçlarında, hiçbir kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı üretimini benimsediğini belirten Burcu Kara, kendi markasını kurmaya hazırlandığını duyurdu.

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul da yaşamak zor geliyor... 2

"GENETİK BİR MİRAS"

"Bu benim için genetik bir miras ama ruhen de çok seviyorum" diyen Burcu Kara Seda Sayan'a konuk oldu. Burcu Kara yeni işini şöyle anlattı:

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul da yaşamak zor geliyor... 3

"Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”

ÇİFTLİK EVİ TANIDIK ÇIKTI

Burcu Kara'nın çiftliği görenleri büyülürken Instagram'da içerik üreten @sevimkoskavga'nın gözünden bir detay kaçmadı.

Burcu Kara varını yoğunu koyup çiftlik aldı, zeytinyağı üretmeye başladı! İstanbul da yaşamak zor geliyor... 4

Burcu Kara'nın çiftliğinin Aşk-ı Memnu'da Bihter ve babası Melih Yöreoğlu'nun Firdevs Hanım'ı aşığıyla yakaladığı çiftlik evi olduğu ortaya çıktı.

Burcu Kara
