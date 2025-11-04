MAGAZİN

Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin"

Sinan Akçıl ile yaşadığı evlilikle bir dönem sık sık konuşulan oyuncu Burcu Kıratlı davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.

Sinan Akçıl'ın iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde boy gösterdi. Gecenin en iddialı isimlerinden olan Kıratlı baştan aşağı transparan girdi.

Kalçasına kadar dekoltesiyle ve iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu görenlerin aklına Sinan Akçıl geldi. Burcu Kıratlı'ya "Sinan kalpten gider", "Aman Sinan görmesin" yorumları yağdı.

Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin" 1

Yorumların sebebi ise Akçıl'ın son dönem kadın erkek demeden herkesin kıyafetine dair yaptığı yorumlar...

Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin" 2

Özellikle şarkıcı Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyerek şaşırtmıştı:

Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin" 3

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."

Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin" 4

