Burcu Kıratlı baştan aşağı transparan! "Sinan Akçıl görmesin"

Sinan Akçıl'ın iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde boy gösterdi. Gecenin en iddialı isimlerinden olan Kıratlı baştan aşağı transparan girdi.

Kalçasına kadar dekoltesiyle ve iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu görenlerin aklına Sinan Akçıl geldi. Burcu Kıratlı'ya "Sinan kalpten gider", "Aman Sinan görmesin" yorumları yağdı.

Yorumların sebebi ise Akçıl'ın son dönem kadın erkek demeden herkesin kıyafetine dair yaptığı yorumlar...

Özellikle şarkıcı Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyerek şaşırtmıştı:

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."