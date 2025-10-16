Burcu Özberk Organize İşler kadrosunda neden yok? 'Çıkarıldınız mı?' Ezgi Mola iddiası

"Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi için kadro belli olmuştu. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı dizi Netflix’te yayınlanacak.

Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik gibi isimlerin yer aldığı diziye Burcu Özberk de dahil olmuştu. Uzun süredir ekranda olmayan Özberk'in rolü bile belliydi.

Ancak başarılı oyuncu bir anda kadro dışı kaldı. İddialara göre; Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola'nın karar değiştirip dizi projesinde yer almaya karar vermesi üzerine Burcu Özberk kadrodan çıkarıldı.

"ÖYLE OLMASI GEREKİYORDU"

Gazete Magazin muhabirleri Burcu Özberk'e, Organize İşler'in kadrosundna çıkarılmasını sordu.

Muhabirlerin, 'Kadrodan çıkarıldığınız haberi doğru mu?' sorusu üzerine Burcu Özberk, "Çıkarılmak biraz ağır tınlıyor kulakta. Çıkarılmak gibi değil de bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok" dedi.