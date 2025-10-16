MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burcu Özberk Organize İşler kadrosunda neden yok? 'Çıkarıldınız mı?' Ezgi Mola iddiası

Oyuncu Burcu Özberk, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler dizisiyle geri dönüşünü duyurmuştu. Ancak oyuncu son anda kadrodan çıkarıldı. Ezgi Mola iddiası gündemdeyken Özberk sessizliğini bozdu.

Burcu Özberk Organize İşler kadrosunda neden yok? 'Çıkarıldınız mı?' Ezgi Mola iddiası
Kubra Akalın

"Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi için kadro belli olmuştu. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı dizi Netflix’te yayınlanacak.

Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik gibi isimlerin yer aldığı diziye Burcu Özberk de dahil olmuştu. Uzun süredir ekranda olmayan Özberk'in rolü bile belliydi.

Burcu Özberk Organize İşler kadrosunda neden yok? Çıkarıldınız mı? Ezgi Mola iddiası 1

Ancak başarılı oyuncu bir anda kadro dışı kaldı. İddialara göre; Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola'nın karar değiştirip dizi projesinde yer almaya karar vermesi üzerine Burcu Özberk kadrodan çıkarıldı.

Burcu Özberk Organize İşler kadrosunda neden yok? Çıkarıldınız mı? Ezgi Mola iddiası 2

"ÖYLE OLMASI GEREKİYORDU"

Gazete Magazin muhabirleri Burcu Özberk'e, Organize İşler'in kadrosundna çıkarılmasını sordu.

Muhabirlerin, 'Kadrodan çıkarıldığınız haberi doğru mu?' sorusu üzerine Burcu Özberk, "Çıkarılmak biraz ağır tınlıyor kulakta. Çıkarılmak gibi değil de bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendilerOkan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Yaşı merak edildiApar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk organize işler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.