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Büşra Develi'nin gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Kalp emojisiyle paylaştı

Eşref Rüya dizisinde Çiğdem komiser karakterine hayat veren Büşra Develi'nin gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaşan Büşra Develi'nin sevgilisine beğeni yağdı.

Büşra Develi'nin gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Kalp emojisiyle paylaştı
Kubra Akalın

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da Çiğdem Komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Büşra Develi, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı gizemli paylaşımıyla hayranlarını merak içinde bırakmıştı. "Büşra Develi'nin sevgilisi kim?" sorusu sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok aratılan konular arasına girdi.

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Son dönemde başarılı oyunculuğu kadar özel yaşamıyla da merak edilen Büşra Develi, Instagram’da yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu, gizemli bir şekilde paylaştığı kareye bu kez kalp emojisi ekleyerek aşkını resmen ilan etti.

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Büşra Develi'nin sevgilisinin Ralph Sason olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, fotoğrafına kalp emojisi ekleyerek ve etiketlemeyi ihmal etmeyerek aşkını sosyal medyada ilan etmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Develi
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