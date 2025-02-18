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Büyük aşk bitti! Şükrü Özyıldız'ın ardından Sibil Çetinkaya da sessizliğini bozdu! 'Bir süre önce...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 11:40
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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya ve ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ilişkisinden üzen haber geldi. Bir süredir haklarında 'ayrılık' iddialarının çıktığı çiftten Özyıldız, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve ayrılığı doğruladı. Sibil Çetinkaya'dan da açıklama gecikmedi.

Büyük aşk bitti! Şükrü Özyıldız'ın ardından Sibil Çetinkaya da sessizliğini bozdu! 'Bir süre önce...'

Şeref Meselesi, Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Esas Oğlan, Ruhun Duymaz gibi projelerde boy gösteren Şükrü Özyıldız ile ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan üzen haber geldi.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.

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BÜYÜK AŞK BİTTİ

Ayrılık iddialarının ardından Şükrü Özyıldız sessizliğini bozdu ve "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık" açıklamasın yaptı. Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Ünlü fenomen; 'Mesajlarınızı alıyorum evet bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler. Çok seviyorum sizi.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şükrü Özyıldız sibil çetinkaya
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