Büyük aşk bitti! Şükrü Özyıldız'ın ardından Sibil Çetinkaya da sessizliğini bozdu! 'Bir süre önce...'

Şeref Meselesi, Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Esas Oğlan, Ruhun Duymaz gibi projelerde boy gösteren Şükrü Özyıldız ile ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan üzen haber geldi.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Ayrılık iddialarının ardından Şükrü Özyıldız sessizliğini bozdu ve "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık" açıklamasın yaptı. Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünlü fenomen; 'Mesajlarınızı alıyorum evet bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler. Çok seviyorum sizi.' ifadelerini kullandı.