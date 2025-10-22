MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Büyük yatırım yapan Rihanna’nın dev zararı! 36 milyon dolar kaybetti

Rihanna, Louis Vuitton’un çatı şirketi LVMH ile kurduğu Fenty markasından 36 milyon dolar kaybetti. Pandemi ve yüksek fiyatlar nedeniyle kapanan marka, ünlü yıldızın moda dünyasındaki en büyük hayal kırıklığı olarak anılıyor.

Büyük yatırım yapan Rihanna’nın dev zararı! 36 milyon dolar kaybetti

Ünlü şarkıcı Rihanna, Louis Vuitton ile yaptığı moda ortaklığında tam 36 milyon dolar kaybetti. İngiltere merkezli şirketi Denim UK Holdings’in yayımladığı finansal raporlara göre bu dev zarar, yıldız ismin başarısız olan moda girişimi Fenty’den kaynaklandı.

37 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, 2019 yılında lüks Fransız markası Louis Vuitton’un çatı şirketi LVMH ile iş birliği yaparak Fenty adlı giyim markasını piyasaya sürmüştü. Ancak pandemi süreci markayı vurdu; seyahat kısıtlamaları nedeniyle Rihanna, Paris’teki atölyeyi ziyaret edemedi, İtalyan moda evleriyle doğrudan çalışamadı. Sonuç olarak, marka 2021 yılında kapanmak zorunda kaldı.

Büyük yatırım yapan Rihanna’nın dev zararı! 36 milyon dolar kaybetti 1

Raporlara göre, Rihanna projeye yaklaşık 35 milyon dolar (29,9 milyon euro) yatırım yaparken, LVMH de benzer bir tutarda katkıda bulundu. Ortak girişimin ticari adı Project Loud France olarak belirlenmişti; bu isim, yıldızın beşinci albümü Loud’a bir göndermeydi. Rihanna, yatırımını Denim UK Holdings üzerinden gerçekleştirerek şirketin %49,99’luk hissedarı olmuştu.

Büyük yatırım yapan Rihanna’nın dev zararı! 36 milyon dolar kaybetti 2

Her ne kadar Rihanna’nın net serveti 1,4 milyar dolar civarında olsa da, bu başarısız girişim sanatçının kariyerindeki nadir mali kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

2021’de Rihanna ve LVMH ortak bir kararla markayı kapattıklarını açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında fenalaştı! Bir anda düğmelerini açmaya başladı...Canlı yayında fenalaştı! Bir anda düğmelerini açmaya başladı...
Yaş farkı eleştirilerine sert çıktı! "Bilgi sahibi olmadan..."Yaş farkı eleştirilerine sert çıktı! "Bilgi sahibi olmadan..."

Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.