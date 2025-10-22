Büyük yatırım yapan Rihanna’nın dev zararı! 36 milyon dolar kaybetti

Ünlü şarkıcı Rihanna, Louis Vuitton ile yaptığı moda ortaklığında tam 36 milyon dolar kaybetti. İngiltere merkezli şirketi Denim UK Holdings’in yayımladığı finansal raporlara göre bu dev zarar, yıldız ismin başarısız olan moda girişimi Fenty’den kaynaklandı.

37 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, 2019 yılında lüks Fransız markası Louis Vuitton’un çatı şirketi LVMH ile iş birliği yaparak Fenty adlı giyim markasını piyasaya sürmüştü. Ancak pandemi süreci markayı vurdu; seyahat kısıtlamaları nedeniyle Rihanna, Paris’teki atölyeyi ziyaret edemedi, İtalyan moda evleriyle doğrudan çalışamadı. Sonuç olarak, marka 2021 yılında kapanmak zorunda kaldı.

Raporlara göre, Rihanna projeye yaklaşık 35 milyon dolar (29,9 milyon euro) yatırım yaparken, LVMH de benzer bir tutarda katkıda bulundu. Ortak girişimin ticari adı Project Loud France olarak belirlenmişti; bu isim, yıldızın beşinci albümü Loud’a bir göndermeydi. Rihanna, yatırımını Denim UK Holdings üzerinden gerçekleştirerek şirketin %49,99’luk hissedarı olmuştu.

Her ne kadar Rihanna’nın net serveti 1,4 milyar dolar civarında olsa da, bu başarısız girişim sanatçının kariyerindeki nadir mali kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

2021’de Rihanna ve LVMH ortak bir kararla markayı kapattıklarını açıklamıştı.