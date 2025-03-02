Çağatay Ulusoy 2.5 milyon Euro'luk tekneden sonra karavan yaptırıyor! 1 milyon lira harcadı

Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaşacağı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy kesenin ağzını açtı. Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy kısa süre önce tekne almıştı.

2023 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekne alan oyuncu şimdi de karavana merak sardı.

Çağatay Ulusoy, doğa ile vakit geçirmeyi seven biri olarak, karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadı.

Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy, doğanın keyfini çıkaracak.

ÜNLÜLERİN LÜKS KARAVAN TERCİHİ

Ulusoy gibi bazı ünlüler de karavan tatili tercih ediliyor. Son dönemde Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu, Müge Boz, Pınar Altuğ ve Kıraç gibi ünlüler de karavanlarıyla doğayla iç içe tatile çıkmayı tercih ediyor.