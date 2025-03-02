MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy 2.5 milyon Euro'luk tekneden sonra karavan yaptırıyor! 1 milyon lira harcadı

Çağatay Ulusoy 2.5 milyon Euro'luk tekneden sonra karavan yaptırıyor! 1 milyon lira harcadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 15:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni hobisi karavan... Ulusoy aldığı aracı karavana çevirmek için kasanın ağzını açtı.

Çağatay Ulusoy 2.5 milyon Euro'luk tekneden sonra karavan yaptırıyor! 1 milyon lira harcadı

Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaşacağı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy kesenin ağzını açtı. Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy kısa süre önce tekne almıştı.

2023 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekne alan oyuncu şimdi de karavana merak sardı.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 150535

Çağatay Ulusoy, doğa ile vakit geçirmeyi seven biri olarak, karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadı.

Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy, doğanın keyfini çıkaracak.

ÜNLÜLERİN LÜKS KARAVAN TERCİHİ

Ulusoy gibi bazı ünlüler de karavan tatili tercih ediliyor. Son dönemde Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu, Müge Boz, Pınar Altuğ ve Kıraç gibi ünlüler de karavanlarıyla doğayla iç içe tatile çıkmayı tercih ediyor.

Mynet'in Sesi
Bu akşam hangi diziler ve iftar programları var?Bu akşam hangi diziler ve iftar programları var?
"Altına yatırım yaparım" deyip açıkladı: "Biriktirdiğim çeyreklerle...""Altına yatırım yaparım" deyip açıkladı: "Biriktirdiğim çeyreklerle..."
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Konutta 33 bin TL, iş yerinde 230 bin TL! Milyonları ilgilendiriyor

Konutta 33 bin TL, iş yerinde 230 bin TL! Milyonları ilgilendiriyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.