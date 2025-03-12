Çağatay Ulusoy ile evliliğin eşiğinden dönüştü! Duygu Sarışın gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! Aşk belgelendi

Son olarak Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Hande' karakterine hayat veren Duygu Sarışın geçtiğimiz günlerde projeye veda etmişti.

Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile 7 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz yıl kesin olarak sonlandırmıştı.

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Ünlü ismin gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddiası magazin kulislerini heyecanlandırmıştı. SnobMagazin'de yer alan habere göre; Duygu Sarışın, Prof. Dr. sevgilisi Mete Atatüre ile tatile gitti.

Duygu Sarışın, sevgilisiyle dört günlük tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Sevgilisinin yüzünü hiç paylaşmayan oyuncu sadece Atatüre ile kahve fincanlarını yayınladı.

Dört günlük tatil sonrası Türkiye'ye dönen Sarışın'a takipçileri 'aşk yaradı', 'aşk iyi geldi', 'yüzü gülüyor' gibi yorumlar yapıldı.