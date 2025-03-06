MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan alacağı bölüm başı ücret gündemde! Demet Özdemir'in alacağı onun yanında az kaldı

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan alacağı bölüm başı ücret gündemde! Demet Özdemir'in alacağı onun yanında az kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 07:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy'un diziden alacağı bölüm başı ücret gündemde. Çağatay Ulusoy başrolü paylaştığı Özdemir'den daha fazla ücret alması da dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan alacağı bölüm başı ücret gündemde! Demet Özdemir'in alacağı onun yanında az kaldı

Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekranlar dönen Çağatay Ulusoy hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla her daim adından söz ettiriyor.

Son olarak karavana merak sardığı konuşulan ve karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy şu sıralar yoğun tempoda çalışıyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-06 072501

Ekrana dönen Çağatay Ulusoy iddialara göre Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacak.

Demet Özdemir'in ise bölüm başı 1,5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-06 071831

EŞREF RÜYA'DAKİ ROLÜ GÜNDEMDE

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırıyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.

Mynet'in Sesi
Paris Moda Haftası'nı salladı! "Türk kadınının güzelliğini sergiliyor"Paris Moda Haftası'nı salladı! "Türk kadınının güzelliğini sergiliyor"
Kısacık saçlarıyla gündemde! "Başka biri"Kısacık saçlarıyla gündemde! "Başka biri"
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.