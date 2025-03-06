Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan alacağı bölüm başı ücret gündemde! Demet Özdemir'in alacağı onun yanında az kaldı

Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekranlar dönen Çağatay Ulusoy hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla her daim adından söz ettiriyor.

Son olarak karavana merak sardığı konuşulan ve karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy şu sıralar yoğun tempoda çalışıyor.

Ekrana dönen Çağatay Ulusoy iddialara göre Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacak.

Demet Özdemir'in ise bölüm başı 1,5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

EŞREF RÜYA'DAKİ ROLÜ GÜNDEMDE

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırıyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.