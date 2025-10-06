Çağatay Ulusoy'un 'Uykucu' imajı! Saçları beyazladı

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy, bir ajanlık hikâyesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla, iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan Uykucu filminde başrolde.

Filme dair detaylar belli olurken Ulusoy'un rolü için değişen imajı da ortaya çıktı. Saçları beyazlayan oyuncuyu görenler "Sana ne olmuş", "Adam her role uyuyor", "Ne yapsa şov" yorumlarında bulundu.

UYKUCU YAYIN TARİHİ

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Uykucu filminin vizyon tarihi belli oldu. Uykucu, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı film; güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı Uykucu’nun güçlü oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.

UYKUCU KONUSU

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ferman ve Saye, gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirlerine yaklaşırken hem hayatta kalma hem de görevlerini tamamlama mücadelesi veriyor. Bu tehlikeli yakınlaşma, Uykucu’yu yalnızca bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp, karakterlerin geçmiş yaralarıyla yüzleştiği bir gerilim hikâyesine dönüştürüyor.