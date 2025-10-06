MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çağatay Ulusoy'un 'Uykucu' imajı! Saçları beyazladı

Eşref Rüya dizisindeki Eşref Tek rolüyle son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden olan oyuncu Çağatay Ulusoy yeni bir proje için anlaşma yaptı. Ulusoy'un Uykucu filmi için değiştirdiği imajı görenleri şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'un 'Uykucu' imajı! Saçları beyazladı
Kubra Akalın

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy, bir ajanlık hikâyesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla, iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan Uykucu filminde başrolde.

Filme dair detaylar belli olurken Ulusoy'un rolü için değişen imajı da ortaya çıktı. Saçları beyazlayan oyuncuyu görenler "Sana ne olmuş", "Adam her role uyuyor", "Ne yapsa şov" yorumlarında bulundu.

Çağatay Ulusoy un Uykucu imajı! Saçları beyazladı 1

UYKUCU YAYIN TARİHİ

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Uykucu filminin vizyon tarihi belli oldu. Uykucu, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı film; güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı Uykucu’nun güçlü oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.

UYKUCU KONUSU

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ferman ve Saye, gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirlerine yaklaşırken hem hayatta kalma hem de görevlerini tamamlama mücadelesi veriyor. Bu tehlikeli yakınlaşma, Uykucu’yu yalnızca bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp, karakterlerin geçmiş yaralarıyla yüzleştiği bir gerilim hikâyesine dönüştürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti’ne 'Yasemin' geliyor! Dizi hareketleniyorKızılcık Şerbeti’ne 'Yasemin' geliyor! Dizi hareketleniyor
"Dokunulmadık yerin kalmadı!" Çirkin mesajı ifşa edip..."Dokunulmadık yerin kalmadı!" Çirkin mesajı ifşa edip...

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elçin sangu' da evrim geçirmiş gibi. Kiralık aşktaki kıza ne oldu sorusu akla geliyor :)
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.