Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes'da! Tarzıyla adından söz ettirdi

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrollerini paylaştıkları Eşref Rüya dizisinin tanıtımı için Cannes'a gitti. İkilinin uyumu ve Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyadan tam not aldı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes'da! Tarzıyla adından söz ettirdi
Kubra Akalın

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir‘in başrollerini paylaştıkları Eşref Rüya Mipcom’da uluslararası alıcılara tanıtılan dizilerin başında geliyor. Tims&B imzalı dizinin tanıtımı için Çağatay Ulusoy ve Özdemir Mipcom Fuarı’na gitti.

Eşref Rüya‘nın daveti için hazırlanan iki oyuncunun ilk kareleri dizinin resmi hesabından yayınlandı.

İkili Cannes'a dizideki araba Fıstık ile gelerek fanlarını da mest etti!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes da! Tarzıyla adından söz ettirdi 1

Cannes'da boy gösteren iki başarılı oyuncu sosyal medyada da çok konuşuldu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes da! Tarzıyla adından söz ettirdi 2

İkilinin uyumları kadar hayranlarına tavırları ve tarzları da gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes da! Tarzıyla adından söz ettirdi 3

Demet Özdemir'in sade ve iddialı tarzı hayranlarından ise tam not aldı. Koyu renklerin hâkim olduğu, transparan detaylara sahip romantik gotik tarzıyla oyuncu yine bir bakana bir daha baktırdı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya için Cannes da! Tarzıyla adından söz ettirdi 4

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
