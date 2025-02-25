Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin afişi yayınlandı! Yorum yağdı

Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin afişi tanıtıldı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u başrolde buluşturan Eşref Rüya'nın konusu merak edildi. Demet Özdemir dizide 'Nisan' karakterine hayat verirken Çağatay Ulusoy ise 'Eşref' rolüne hayat verecek.

AFİŞİ YAYINLANDI

"Bir kalp bir kere sever" sloganı ile paylaşılan Eşref Rüya dizisinin tanıtım afişi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarından Eşref Rüya'nın afişine gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

Güzel afiş.

Deri ceket bu adama ayrı bir yakışıyor.

Bayıldım.

Demet olmamış, hiç yakışmıyorlar.

Çağatay & Demet partnerliğini merak edenler?

Demet Çağatay çok iyisiniz.

EŞREF RÜYA KONUSU

Yakında Kanal D'de yayın hayatına merhaba demeye hazırlanan Eşref Rüya dizisinin konusu şu şekilde:

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.