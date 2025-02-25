MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin afişi yayınlandı! Yorum yağdı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin afişi yayınlandı! Yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.02.2025 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya dizisi ile ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yakında izleyici ile buluşacak olan Eşref Rüya dizisinin konusu merak edilirken afişi görücüye çıktı. Sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinin afişi yayınlandı! Yorum yağdı

Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin afişi tanıtıldı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u başrolde buluşturan Eşref Rüya'nın konusu merak edildi. Demet Özdemir dizide 'Nisan' karakterine hayat verirken Çağatay Ulusoy ise 'Eşref' rolüne hayat verecek.

AFİŞİ YAYINLANDI

Ekran görüntüsü 2025-02-25 194303

"Bir kalp bir kere sever" sloganı ile paylaşılan Eşref Rüya dizisinin tanıtım afişi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarından Eşref Rüya'nın afişine gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

  • Güzel afiş.
  • Deri ceket bu adama ayrı bir yakışıyor.
  • Bayıldım.
  • Demet olmamış, hiç yakışmıyorlar.
  • Çağatay & Demet partnerliğini merak edenler?
  • Demet Çağatay çok iyisiniz.

EŞREF RÜYA KONUSU

Yakında Kanal D'de yayın hayatına merhaba demeye hazırlanan Eşref Rüya dizisinin konusu şu şekilde:

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.

Mynet'in Sesi
Eski aşkını öve öve bitiremedi! 'Birlikte tatile gidiyoruz'Eski aşkını öve öve bitiremedi! 'Birlikte tatile gidiyoruz'
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu!Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Dev markadan Samsun'a 1,5 milyar dolar yatırım!

Dev markadan Samsun'a 1,5 milyar dolar yatırım!

Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.