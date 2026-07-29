Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasında ortaya çıktı.

Zehra Güneş galadaki seçimleriyle kısa sürede gündem oldu. Halter yaka, derin yırtmaçlı ve saten bir elbise giyen Güneş bu haliyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Hafif bir makyaj yapan Zehra Güneş saçlarını da toplu kullanmayı tercih etti. Güneş bu haliyle övgü dolu yorumlar aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok zarifsin', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.