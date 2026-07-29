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Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı

Şampiyon sporcularımız Zehra Güneş ve Buse Naz Çakıroğlu, hikayelerinin anlatıldığı “Bayrak Taşıyanlar” belgeselinin galasında ortaya çıktı. Zehra Güneş halter yaka, saten elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasında ortaya çıktı.

Zehra Güneş galadaki seçimleriyle kısa sürede gündem oldu. Halter yaka, derin yırtmaçlı ve saten bir elbise giyen Güneş bu haliyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı 1

Hafif bir makyaj yapan Zehra Güneş saçlarını da toplu kullanmayı tercih etti. Güneş bu haliyle övgü dolu yorumlar aldı.

Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok zarifsin', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş galaya damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne abarttınız şu zehrayı,ondan kaliteli Türkiye mizi gururlandıran nice sporcularımız var.
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