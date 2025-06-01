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Çağla Şimşek Uzak Şehir'den ayrılıyor mu? Daha 2 bölüm olmadı...

Sezon boyunca reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisine son anda dahil olan Çağla Şimşek'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edildi. Çağla Şimşek daha 2 bölüm olmadan diziden ayrılacak mı?

Çağla Şimşek Uzak Şehir'den ayrılıyor mu? Daha 2 bölüm olmadı...
Kubra Akalın

Kanal D’nin fenomen dizisi “Uzak Şehir”de sezon finali öncesi vedalar yaşandı. Nursel Köse ve Yunus Eski diziden ayrıldı.

Uzak Şehir son bölümde ise İpek karakteriyle diziye Çağla Şimşek dahil oldu. Çağla Şimşek'in daha dizide 2. bölümü olmadan ise ayrılık iddiaları dikkat çekti.

Uzak Şehir'de Kaya'ya yeni partner olarak dahil olan Çağla Şimşek'in İpek karakteriyle beğeni topladı.

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Kaya'nın Zerrin'e olan aşkı ve son bölümde uçurumdan aşağıya düşmesiyle İpek'le olan ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği merak konusu olmuştu.

ÇAĞLA ŞİMŞEK AYRILIYOR MU?

Çağla Şimşek'in Uzak Şehir'in 2. sezonunda yer alıp almayacağını merak eden bir seyirci, çareyi Birsen Altuntaş'a sormakta buldu.

Birsen Altuntaş, 2 bölüm için anlaşan Çağla Şimşek'in diziye devam edip etmeyeceğini dair sorulara yanıt verdi.

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Altuntaş, Çağla Şimşek'in 2 bölüm için diziyle anlaştığını fakat yeni sezonda da devam edebileceğini belirtti.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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