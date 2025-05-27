Uzak Şehir'in İpek'i Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Çağla Şimşek'in pozlarına beğeni yağdı

Kanal D’nin fenomen dizisi “Uzak Şehir”de Özkan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan yetenekli oyuncu Yunus Eski diziden ayrılırken diziye taze kan da geldi. Uzak Şehir son bölümde İpek karakteriyle diziye Çağla Şimşek dahil oldu. Çağla Şimşek'in yaşı ve hayatı merak edildi.

İpek, dizinin merkez karakterlerinden biri olan ve Atakan Özkaya’nın başarıyla canlandırdığı Kaya için hikayeye dahil oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı “Uzak Şehir”de İpek’in gelişiyle birlikte hikayede yeni bir sayfa açılması bekleniyor.

Çağla Şimşek'in başarılı kariyeri kadar pozları da gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı isim pozlarıyla beğeni topladı.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul’da doğdu. Özel Uğur Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra sosyoloji ve psikoloji alanlarında üniversite eğitimi aldı.



2007 yılında Elveda Derken dizisiyle oyunculuk dünyasına adım attı. Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin, Kardeşlerim ve Elkızı dizilerinde boy gösterdi.