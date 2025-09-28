MAGAZİN

Can Borcu final mi yapıyor? Reyting sonuçları kararı belirledi

27 Eylül Cumartesi reyting sonuçları sonrasında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Can Borcu dizisinin reyting yarışında istenen başarıyı gösterememesi final iddialarını beraberinde getirdi.

Kubra Akalın

Yeni sezonla birlikte ekranda pek çok dizi yer alıyor. Televizyon ekranlarında kıyasıya reyting mücadelesi de sürüyor. Hafta sonu olmasına rağmen iki dizi ve programların yayınlandığı ekranlarda bazı diziler istenen reytingi alamadı.

27 Eylül Cumartesi günü ekranlarda Gönül Dağı ve Can Borcu yayınlanırken, MasterChef de gecenin parlayan yıldızı oldu. TOTAL grubunda Gönül Dağı zirveye yerleşirken, AB ve ABC1 gruplarında zirve MasterChef Türkiye'nin oldu.

Deniz Tural'ın iddiasına göre, TOTAL'de 2.60, AB'de 1.31, ABC1'de ise 1.85 oranında reyting alan ve 26. bölümüyle yayınlanan Can Borcu ise reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyince fişi çekildi.

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın başrollerinde yer aldığı Can Borcu dizisi iddialara göre 28. bölümünde final yapacak.

