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Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası...

Barış Kılıç'ın Faruk Turgut'a destek paylaşımı yapmasının ardından Can Yaman bir açıklama daha yaptı. Yine sözünü sakınmayan Yaman eski partneri Demet Özdemir iddiasıyla da dikkat çekti.

Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası...

Faruk Turgut'un İzzet Çapa'ya verdiği röportajta söylediği bazı ifadeler Can Yaman'ı kızdırdı. Günlerdir Faruk Turgut ile Can Yaman arasında yaşanan atışma büyüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç son olarak Turgut'a destek oldu. Can Yaman bu durumun ardından bir yazı daha yayınladı ve yine sert ifadeler kullandı.

Can Yaman "Şimdi üç kuruş menfaat için yapımcıya destek veren oyuncular türeyecek, göreceksiniz... Kaynak yapmayın, önemli değilsiniz... Biz de dürüst ve babacan zannediyorduk zamanında, ta ki arkamızdan dönenleri öğrenene dek... Siz hiçbir zaman o kadar para etmediniz, dolayısıyla arkanızdan da bir şeyler dönmedi; karşınızdakini dürüst sandınız... Problem yok, olduğunuz yerde devam edin. Benim baktığım yerden zerre kadar görünüyorsunuz..." dedi.

Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası... 1

"KİMSE BABASININ HAYRINA ÇALIŞMAZ"

Can Yaman devamında ise şunları söyledi:

"Ek bilgi: Erkenci Kuş'la onun beni yarattığını söyleyenler, ondan bir önceki işim Dolunay'ın kaç ülkeye satıldığını bir araştırsınlar. Erkenci Kuş'ta onlara ne kadar para kazandıracağımı tahmin ederler. Kimse babasının hayrına bir oyuncuyla çalışmak istemez.

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Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası... 2

BENİ KAÇIRMAK İSTEMEDİLER

"Can Divit" karakterinin o şekilde yorumlanması benim deham, yapımcının değil. Bunu zamanında da açıkladım, o yüzden skandalize oldular... Çoğu şey doğaçlama. O yüzden benimle uğraşıldı, beni kaçırmamak için. Sadece bir yapımcının güdümünde olayım diye... İsmim yurt dışında satış garantisi demekti. Sektörde kaşelerin dengesi değişti ve saldırılar başladı. Çıkan kötü haberlerin bile ben yapımcının altından çıktığına inanıyorum ki ona hep mecbur kalayım. Sonradan diğer yapımcılarla olan sohbetlerimde de buna yönelik inancım perçinleşti."

Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası... 3

"PARTNERİME YURT DIŞI HAKKI VERİLMİŞ"

Can Yaman Demet Özdemir iddiasıyla da dikkat çekti:

"Bana gelen bilgilere göre Erkenci Kuş'ta oynadığım partnerim yurt dışı satış paylarını almış; yönetmen, senarist falan da almış ama dürüstlüğüyle (!) tanındığı söylenen yapımcı bana o hakkı ödememek için uydurduğu yalanları ben biliyorum... Ama siz onu dürüstlüğüyle ve babacanlığıyla bilmeye devam edin. Öyle bilmek işinize gelir..."

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Demet Özdemir
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